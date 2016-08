Zaradi nesreče dopoldne zastoji na avtocesti, igral celo ansambel

“Saj ni res, pa je” je novico o zastojih na štajerski avtocesti označil eden od slovenskih spletnih portalov. Dopoldne se je pri Celju zgodila prometna nesreča, šlo je za nalet treh osebnih vozil, nastala pa je le materialna škoda.

Štajerski ansambel je očitno tako kot številni drugi, obstal v zastoju. Fotografije in posnetki, ki jih je objavil spletni portal 24ur.com, razkrivajo, da so ljudje v gneči znova zapuščali svoja vozila, vozniki so se nepravilno razvrščali, čakajoče pa je celo zabaval eden od slovenskih ansamblov. Gre za ansambel Sekstakord. Celoten video si lahko ogledate na spodnji povezavi.