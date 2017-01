Zaradi labodov s ptičjo gripo omejitve na območjih Maribora, Ptuja, Murske Sobote, Celja in Novega mesta

Analiza poginulih labodov, ki so jih potegnili iz ribnikov na Pragerskem, je potrdila, da so bile živali okužene z virusom ptičje gripe. Na Pragerskem in drugje na vzhodu države so zato razglasili ogroženo območje. Tveganje za ljudi je nizko, saj se s tem virusom ne moremo okužiti.

Ker gre za bolezen, ki se lahko prenese s prostoživečih ptic na perutnino in ptice v ujetništvu, je Državno središče za nadzor bolezni sprejelo sklep, da se na območjih Maribora, Ptuja, Murske Sobote, Celja in Novega mesta perutnino in ptice v ujetništvu zadržuje v zaprtih prostorih oziroma, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi, ter krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih.