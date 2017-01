Gripa je na pohodu tudi na našem koncu. Zaradi povečanega števila virusnih obolenj, so omejili obiske tudi v celjski in mariborski bolnišnici. Tako je do preklica možen obisk le ene zdrave odrasle osebe pri bolniku, oboje pa velja tako za celjsko bolnišnico kot UKC Maribor.

Že prejšnji teden so obiske prepovedali tudi v Lambrechtovem domu v Slovenskih Konjicah.

Obiski so strogo omejeni tudi v Domu dr. Jožeta Potrča v Poljčanah.