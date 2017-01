Žalec: 16 ljudi v bolnišnico; Na Mariborskem 295 klicev na policijo

Ob 22.35 so v naselju Zabukovica, občina Žalec, zaznali v večstanovanjskem objektu

vonj po plinu. Gasilci PGD Zabukovica, Liboje, Griže, Vrbje in Gotovlje so opravili ogled in z

detektorjem za pline opravili meritev, vendar prisotnosti plina ni bilo zaznati. Ker je bila v zraku neznana dražljiva snov, so gasilci opravili evakuacijo ljudi iz bližnjih treh večstanovanjskih objektov in objekte prezračili.

Zaradi vdihavanja neznane snovi je bilo sedem oseb in devet gasilcev prepeljanih v oskrbo v SB Celje. Po neuradnih podatkih so od tam že vsi odpuščeni domov.

Policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor so v času praznične noči na interventni telefonski številki centra sprejeli skupno 295 telefonskih klicev, od tega je bil 101 klic takšen, ki je zahteval takojšnjo intervencijo najmanj ene policijske patrulje na kraju.

Tako so policisti obravnavali skupno 16 prometnih nesreč, v katerih so se štirje udeleženci lažje ranjeni, v preostalih nesrečah pa je nastala materialna škoda.

Na področju kriminalitete so zabeležili 14 kaznivih dejanj, med katerimi prevladujejo tatvine.

Na področju javnega reda in miru so policisti 13 krat posredovali na javnem kraju in 7 krat v zasebnih prostorih. Pridržan je bil en kršitelj, ki se ni želel pomiriti ter na kraju intervencije ni upošteval zakonitih ukazov policistov in je nadaljeval s kršitvijo.

DOGODKI Na zadnji dan leta 2017 na Mariborskem in Celjskem

Helikopterska pomoč v Zg. Prebukovju

Ob 13.42 je v naselju Zgornje Prebukovje, občina Slovenska Bistrica, posadka s helikopterjem

Slovenske policije in dežurna ekipa HNMP Maribor prepeljala poškodovano osebo v UKC

Maribor.

Prometna nesreča na Ljubljanski v Slov. Bistrici

Ob 14.05 so na Ljubljanski cesti v Slovenski Bistrici trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD

Slovenska Bistrica so zavarovali kraj nesreče, očistili cestišče razlitih tekočin in poškodovani

osebi nudili prvo medicinsko pomoč do prihoda reševalcev RP Slovenska Bistrica, ki so jo na

kraju oskrbeli in prepeljali v nadaljnjo oskrbo v ZD Slovenska Bistrica.

Saje so se vnele v Bukovlju

Ob 9.44 se so v naselju Bukovlje, občina Zreče, v stanovanjski hiši vnele saje v dimniku. Gasilci PGD Zreče in Stranice požar, ki je zajel tudi del ostrešja, pogasili, ostale prostore prezračili in jih preventivno pregledali s termo kamero ter začasno pokrili ostrešje.

Trčili vozili v Zadobrovi in Prožinski vasi

Ob 11.40 sta v naselju Zadobrova, občina Celje, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Celje so

zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, očistili cestišče razlitih tekočin in poškodovani

osebi nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Celje, ki so poškodovano osebo na kraju

oskrbeli in jo prepeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.

Ob 13.14 sta na cesti Štore–Šentjur v naselju Prožinska vas v občini Štore trčili osebni vozili.

Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in očistili razlite

motorne tekočine. Reševalci NMP Celje so poškodovano osebo oskrbeli na kraju dogodka.

Zbil kolesarja

Ob 20.08 je v naselju Gotovlje, občina Žalec, osebno vozilo zbilo kolesarja. Posredovali so

reševalci NMP Celje, ki so poškodovanega kolesarja na kraju oskrbeli in ga prepeljali na

nadaljnje zdravljenje v SB Celje.