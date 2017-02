Začenjajo se prve setve za vzgojo lastnih sadik zelenjave

Za tiste, ki ste se odločili, da boste sadike zgodnjih vrtnin letos pridelali sami, se je vrtnarska sezona že začela. Setev semena najbolj posrečenih rastlin lanskega paradižnika – z njim si že po tradiciji dajo slovenski vrtičkarji največ opraviti – bo še počakala, medtem ko se bo s papriko že začelo muditi.

A poleg plodovk, ki so zaradi toplotnih zahtev med zahtevnejšimi za domačo vzgojo sadik, lahko najprej poskusite s peteršiljem in zeleno, porom in čebulo, predvsem pa z zgodnjimi solatami in kapusnicami, za katere ne potrebujete ogrevanih prostorov.

Domača vzgoja sadik je deležna več pozornosti, sploh odkar se poudarja, kako pomembno je, da ljudje negujejo seme »svojih« sort vrtnin, ki jih znajo semeniti.

Sajenje sadik ima v primerjavi z neposredno setvijo na stalno mesto na vrtu več prednosti: zgodnejši pridelek, bolj zdrave rastline, lažje obvladovanje plevela kot na gredi in seveda to, da seme laže vzkali v posebej pripravljeni rahli prsti kot na gredicah.

Zadnje čase se poudarja zlasti pomen vzgoje sadik s koreninsko grudo, saj doživijo rastline ob presaditvi na vrt tako manj šoka kot puljene. Ker porabijo manj energije, so bolj zdrave in se bolje upirajo vremenu, boleznim in škodljivcem.