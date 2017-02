Začenjajo se prva dela v vinogradih

Zimsko pomladna rez vinske trte

Rez vinske trte spada med prva zimsko-pomladna ročna dela v naših vinogradih in je za vinogradnika strokovno tudi najbolj zahtevno opravilo. Z rezjo uravnavamo rodnost in obremenitev vinske trte, kar odločilno vpliva na kvaliteto grozdja in vina, ki ga želimo pridelati.

Mlade trte, bolj nagnjene k pozebi, obrežemo kasneje, saj zgodnja rez pospeši tudi rast oz. napenjane brstov. Pravilna rez omogoča ustrezno osvetljenost, usklajeno rast ter prehrano, prihrani nam čas pri opravljanju zelene rezi, ki sledi kasneje, ko vršički zrastejo na okoli 10 cm.

V vinogradniški tradiciji so poznane različne vzgojne oblike, ki so odvisne tudi od sorte. Primorci npr. pogosto režejo na kordone, v ostalem delu Slovenije, pa je bolj uveljavljena rez na en ali dva šparona.