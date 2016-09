Začenjajo se paraolimpijske igre, na njih tudi Bistričan Franc Pinter

Potem ko so v Riu de Janeiru pred dobrima dvema tednoma ugasnili olimpijski ogenj, bodo ponoči po slovenskem času prižgali še paraolimpijskega. Po tradiciji se bodo na olimpijskih prizoriščih zdaj torej merili še najboljši športniki invalidi na svetu. Med osmimi slovenskimi udeleženci je tudi izkušeni strelec, Bistričan Franc Pinter. Danes 62-letni Pinter si v Riu želi predvsem pokazati vse, kar zna. Če mu bo to uspelo, lahko realno pričakuje dve uvrstitvi v finale, in sicer z malokalibrsko puško 3×40 in predvsem v njegovi paradni disciplini ‘R1 – zračna puška stoje’. Prav v slednji je doslej dosegel največje uspehe – od leta 1996 do 2008 je z zračno puško osvojil tri srebrne in eno bronasto paraolimpijsko medaljo. Na zadnjih igrah v Londonu je bil v finalu osmi.

Foto: Matic Velej Klanjšek / Sportida