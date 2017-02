Za šentjursko družino brez mamice 3.855 evrov

Družina Šakić iz Šentjurja je pred kratkim ostala brez mamice. Prvošolka Lana in šestošolec Antonio ter njun očka Renato bodo zelo hudo obdobje zdaj nekoliko lažje premagovali – s pomočjo sokrajanov, ki so zanje na kulturni praznik pripravili dobrodelni koncert.

Kot so nam povedali na šentjurskem Rdečem križu, so z dobrodelnim dogodkom zbrali 3.855 evrov.

Če kdo družini še želi pomagati, lahko daruje na račun OZRK Šentjur:

SI56 05 100 801 528 57 37 (namen: Za družino Šakić).