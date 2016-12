Predstavniki šentjurskega Društva Eksena so prejšnji teden z dobrodelnim koncertom zbirali denarne prispevke za dva šentjurska otroka v hudi stiski. S koncertom in akcijo zbiranja denarja so skupaj zbrali 1.700 evrov. Otrokoma s Šentjurskega, ki sta pred kratkim ostala brez mame, bodo z zbranim zneskom skušali vsaj nekoliko polepšati praznike.

