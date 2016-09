Za naziv Miss Slovenije sta se potegovali tudi Celjanka Urška in Lana iz Poljčan

Sinoči so izbrali novo najlepšo Slovenko. To je postala Maja Taradi iz Ljubljane. Za lepotni naziv Miss Slovenije 2016 pa se je na finalni prireditvi potegovalo 12 deklet. Med drugim tudi Lana Potočnik iz Poljčan in Celjanka Urška Grčar. Slednja je prejela naziv Miss spleta.

Lana Potočnik iz Poljčan je v svoji predstavitvi povedala, da je umetniška duša. Odraščala je v umetniški družini. V življenju jo vodi glasba. Igra klavir, malo kitaro, basovsko kitaro in osnovne ritme na bobnih. Pri 11-ih letih se je začela ukvarjati s solo petjem, ki ga bo v začetku septembra začela študirati na Dunaju, smer džez. Iz Celja pa se je na izbor za Miss Slovenije 2016 odpravila Urška Grčar, ki se je letos vpisala na akademijo za vizažiste. Zanima jo tudi moda. Želi postati uspešna modna oblikovalka s svojo blagovno znamko, ob tem pa je v svojem opisu povedala: “Že sedaj, ko si kupim oblačila, si jih preuredim po svojem okusu.” Njen drugi cilj je petje, s katerim se aktivno ukvarja že devet let. Jeseni začne s snemanjem svojega glasbenega prvenca, besedila za pesmi pa piše sama.

Dekleta so se sinoči, na finalnem izboru, predstavila v treh izhodih (v poslovnih oblačilih, v kopalkah in v večernih toaletah), vsaka je seveda tudi povedala nekaj besed o sebi. Sicer pa so tekmovalke bile že pred finalnim izborom postavljene pred več nalog. Na finalu je tako žirija dodala samo deset odstotkov celotne ocene. Miss Slovenije je postala Maja Taradi, Miss spleta pa je postala Celjanka, Urška Gračar. Za glasbeni program so poskrbeli Nuša Derenda, Sašo Gačnik – Svarogov, Marko Vozelj, Andraž Hribar, San Di Ego in Manouche.