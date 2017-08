Na Radiu Rogla smo se v vročih poletnih dneh odločili, da je čas za osvežitev poslušalcev. Terenska ekipa Radia Rogla (Zala, Kornelija in Jure) se je že v jutranjih urah odpravila v konjiško križišče med Liptovsko in Škalsko cesto in delila tekoče dobre občutke – vodo Radia Rogla. Plastenke vode Radia Rogla so ves dan delili tudi v tajništvu NOVIC in Radia Rogla ter v Minattijevi knjigobežnici.

Oglejte si pestro fotogalerijo, več o dogajanju pa v četrtkovih NOVICAH.