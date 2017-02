Celje: mladi humanitarci z zajtrkom izrekli zahvalo donatorjem

Na valentinovo jutro, 14. februarja, se je humanitarno društvo »Enostavno pomagam« v dvorani mladinskega centra Celje zahvalilo svojim donatorjem za sodelovanje pri dobrodelnih projektih.

V mladem vodstvu tega društva se lahko pohvalijo z več kot 6000 opravljenimi prostovoljnimi urami. Te je “oddelalo” več kot 30 prostovoljcev, ki so svoj prosti čas in voljo namenili dobrodelnosti, pomoči in olajšanju življenja drugih. Njihovi projekti so na primer »Božičkova tovarna daril v centru Planet Tuš«, akcija »Povrnimo otrokom nasmeh«, dobrodelna predstava »Biti ženska«, zbirali pa so tudi zamaške, oblačila, pripomočke in hrano z daljšim rokom uporabe za socialno ogrožene družine.

Svojo dobrodelnost širijo tudi na šole in vrtce, s čimer so zgled mladim. Donatorji so med drugim tudi Gimnazija Celje Center, Celjan, Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Celje. Povabljene so pogostili z raznimi dobrotami kmetije Podpečan, ki je za dogodek pripravila mlečne in mesne prigrizke, domač kruh, sokove, kavo in domače sadje.

