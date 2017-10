Z izobraževanji do demenci prijaznejšega okolja

Vsak tretji med današnjim delovno aktivnim prebivalstvom naj bi se po svojem 80. letu soočal z demenco, praijo napovedi, v Sloveniji pa smo na ‘epidemijo’ demence slabo pripravljeni, pišejo v današnjem Celjanu. To želijo zdaj spremeniti tudi s projektom ‘Demenca med nami’, ki ga bodo ob financiranju Ministrstva za zdravje in skupaj s številnimi partnerji izvajali pod okriljem Doma starejših Šentjur.

V naslednjem letu bo tako na različnih lokacijah Šentjurskega, Celjskega in Obsotelja ter Kozjanskega potekal program brezplačnih izobraževanj. Poleg Doma starejših Šentjur so partnerji v projektu še Splošna bolnišnica in Zdravstveni dom Celje, Zdravstveni dom Šentjur, Center za socialno delo Šentjur, Spominčica Šentjur, Društvo upokojencev Šentjur, Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Pegazov dom Rogaška Slatina.

