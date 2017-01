Z drsalkami v športni park Slovenske Konjice

V športnem parku Slovenske Konjice bodo to popoldne odprli urejeno drsališče z naravnim ledom. Svoje moči so združili člani Hokejskega kluba Yeti, Kooperative Konjice, KUD Gnezdo Slovenske Konjice in Zavod za šport Slovenske Konjice. Poskrbeli so za primerno poledenele površine in z odprtjem drsališča poskrbeli, da se ‘Zimska pravljica’ v Slovenskih Konjicah nadaljuje.

Drsališče bo odprto vsak dan, med 16. in 22. uro, vse dokler bodo temperature dopuščale. Poskrbljeno bo tudi za izposojo drsalk in tople napitke.