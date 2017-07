Z A1 Slovenija 80 štajerskih krajev hitreje dostopa do informacij

A1 Slovenija je letos 291 krajem po Sloveniji zagotovil dostop do hitrega interneta. Med njimi je kar 80 štajerskih krajev. Do informacij, glasbe, zabavnih vsebin, osebnih financ in številnih naprednih tehnologij tako zdaj lažje dostopajo v krajih občin Šmarje pri Jelšah, Celje, Rogaška Slatina, Šentjur, Rogatec, Vojnik, Laško, Kozje, Makole, Poljčane, Zreče, Žalec, Štore, Podčetrtek in Slovenska Bistrica.

Podroben seznam krajev je objavljen TUKAJ.

A1 Slovenija zdaj s svojim omrežjem 4G/LTE in hitrostmi vsaj 10 Mbit/s pokriva že več kot 98 odstotkov prebivalstva Slovenije. A1 Slovenija še napoveduje, da bo dostop do hitrega širokopasovnega interneta še naprej širili na ruralna območja.