Lastniki starodobnikov znamke VW so se danes vozili po štajerskih cestah. Start zasledovalne vožnje VW Trophy Savinjska 2017 je bil v Arji vasi, udeleženci pa so se ustavili tudi ob Šmartinskem jezeru, pri Žički kartuziji, konjiškem Gostišču Grič in v Vitanju. Cilj s podelitvijo priznanj je bil v Žalcu.