Vse o peninah za najdaljšo noč v letu

Peneča vina so najbolj priljubljena pijača za aperitiv ali nazdravljanje ob slovesnih trenutkih. Nocoj bodo marsikje z njimi nazdravili ob novem letu in zato smo vam pripravili nekaj zanimivosti glede uživanja penečih vin oziroma penine.

Dobro ohlajena penina se običajno odpira brez težav, če jo odpiramo pod kotom 45 stopinj, pretopla penina pa nam lahko “uide” iz steklenice. Plutovinasti zamašek pri penini se poteguje nežno in počasi. Ves čas odpiranja mora biti grlo steklenice obrnjeno stran od gostov, da ga slučajno ne poškropimo ali zadenemo s čepom, če nam stvar uide izpod nadzora.

Penina se streže v elegantnih, visokih kozarcih z dolgim pecljem, da ima sproščeni ogljikov dioksid čim daljšo pot. Za to sproščanje mehurčkov v obliki verižice obstaja lep slovenski izraz – iskrenje. Pri natakanju držimo kozarec poševno in ga napolnimo do dveh tretjin. Takšne kozarce najdemo tudi v Steklarni Rogaška, kjer še vedno negujejo ročno proizvodnjo kristala in tradicijo steklarskih veščin, kar še dodatno plemeniti izdelke ter jih dviguje na višjo raven.

Kaj nam povedo mehurčki?

Mehurčki v kozarcu nam veliko povedo o kakovosti penečega vina: če so drobni, številni in dolgotrajni, zagotovo pijemo dobro penino. Tudi zato se priporoča uporaba pravilnih kozarcev za penino, v katerih lahko mehurčke lepo opazujemo. Na kakovost penečega vina opozarja tudi pena, ki mora hitro splahneti. Peneče vino lahko postrežete že pri temperaturi 4 stopinje Celzija, ker se zelo hitro ogreje, sicer pa med 6 in 8 stopinjami Celzija.

Kako nazdravljamo?

S kozarcem penine ne trkamo. Enologi namreč pravijo, da s trkanjem penino vznemirjamo, saj presekamo tok mehurčkov, s tem pa ji odvzamemo velik del čarobnosti in svečanosti. Seveda pa lahko nazdravljamo tako, da kozarec narahlo privzdignemo. Vedno ga tudi držimo za pecelj in ne za čašo ter sočloveka pogledamo v oči, seveda z nasmehom. Če pa je družba take volje, da želi s kozarci tudi trčiti, pa ga ni pravila, ki bi jo to prepovedal.

Po odprtju je penino najbolje popiti do konca, v kolikor to ni mogoče, pa je steklenico najbolje zapreti s posebnim zamaškom, da penina ostane še nekaj dni pitna. Peneča vina vedno shranjujejo v temi, saj so zelo občutljiva na svetlobo.

Ali ste vedeli?

Samo vina, ki so narejena v francoski pokrajini Champagne, se lahko imenujejo šampanjci, sicer pa uporabljamo ime peneča vina oziroma penina.

Ministrstvo za zdravje opozarja: »Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju«.