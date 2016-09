Vrata odprl 49. MOS

V Celju so danes odprli 49. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, ki bo trajal vse do nedelje. Na uradni otvoritvi so domače in tuje predstavnike nagovorili izvršni direktor Celjskega sejma Robert Otorepec, župan Bojan Šrot, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh in predsednik vlade Miro Cerar.

Po Cerarjevih besedah je sejem prava izložba podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti. Kot je povedal, bo vse sejemske dni prisoten tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek in ekipa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V svojem nagovoru je dodal, da se v vladi zavzemajo za čedalje bolj odprto Slovenijo in da k nam prihajajo tuja podjetja.

Župan Občine Celje Bojan Šrot je povedal, da sejem že dolgo ni več le obrtna razstava, temveč je dobil popolnoma novo dimenzijo, saj ga spremlja tudi bogat obsejemski program. Kot je povedal je prepričan, da bo sejem potekal v dobrem in pozitivnem vzdušju, pri tem pa izpostavil optimizem kot pomembno gonilo.

Optimisti so po besedah Roberta Otorepca tudi v Celjskem sejmu, saj zadnji dve leti opažajo, da se zanimanje za razstavljanje znova povečuje. Kot je poudaril, je tudi v poslu izjemno pomemben optimizen in dobro medsebojno sodelovanje, kar vodi tudi MOS. Ob tem je dodal: »Naj se sliši še tako obrabljeno, a podoba sejma dejansko odraža razmere v gospodarstvu.«

Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice je povedal, da v Celju vztrajam že 49. let, saj se zavedajo, da nastop na sejmu za obrtnike in podjetnike predstavlja izjemen pomen. Poudaril je, da kljub pojavu novih prodajnih orodij, fizičnega stika zagotovo ni možno nadomestiti. Veseli ga, da je pomen obrti in podjetništva v Sloveniji na izjemno visoki ravni, ob tem pa izrazil kritiko vladi, ki jih premalokrat usliši in upošteva. Zlasti kritičen je bil do mini davčne reforme in predloga zakona za uvedbo dualnega vajeniškega sistema. Kot je povedal, je čas, da država prisluhni njim, prepričan je, da ponujajo konkretne rešitve za zagon gospodarstva.