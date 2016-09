Podjetje Autocommerce je na AMZS-jevem Centru varne vožnje na Vranskem tudi letos organiziralo tradicionalni Mercedes-Benz Star Experience Road Show. Predstavniki medijev so doživeli vožnjo z inovativno tehnologijo Intelligent Drive novega razreda E in občutili moč vozil AMG. Poleg tega so uživali v cestni vožnji z Mercedes-Benz kupeji, roadsterji in kabrioleti. Predpremierno je bil na ogled tudi težko pričakovani GLC kupe.

