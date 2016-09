Vojašnica Franca Rozmana Staneta Celje: Legionela uspešno odpravljena

Legionela v vodovodu celjske vojašnice Franca Rozmana Staneta je uspešno odpravljena. Tako so nam sporočili vodilni iz celjske vojašnice, ki so prejeli nove rezultate vzorčenja vode.

Kot smo konec avgusta poročali so v vodovodu celjske vojašnice Franca Rozmana Staneta našli nevarno bakterijo legionelo. Vojaki so imeli prepoved tuširanja. Opravili so številne ukrepe, za odstranitev nevarne bakterije. Med drugim tudi dezinfekcijo s toplotnim šokom. Vsi ukrepi, ki so jih izvedli so bili učinkoviti, saj po zadnjih rezultatih vzorčenja, voda ne vsebuje več nevarne bakterije.

