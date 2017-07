Vodja poslanske skupine SMC presunjena nad posledicami toče na Bistriškem

Vodja poslanske skupine Stranke modernega centra, dr. Simona Kustec Lipicer, je včeraj obiskala občino Slovenska Bistrica in se seznanila s posledicami neurja, ki je v začetku julija prizadelo širše območje Slovenske Bistrice.

»Moram povedati, da sem bila presunjena nad videnim, predvsem zaradi dejstva, da je toča dvakrat dejansko onemogočila letni proizvod tako kmetijski kot vinogradniški prebivalstvu, ki dejansko živi od tega kakšna bo letina,« je med drugim dejala Kuster – Lipicerjeva.

V pogovoru z županom in predstavniki kmetijske ter vinarske zadruge, krajevnih skupnosti in civilne zaščite, so ocenili, da je potrebno vzpostaviti čim širši dialog in poiskati rešitve, ki bodo zagotavljale večjo varnost kmetov v luči čedalje bolj pogostih vremenskih ujm.

Dr. Kustec Lipicerjeva si je ogledala tudi posledice neurja na tamkajšnji infrastrukturi. Popoldanski del obiska pa je preživela z vodstvom in stanovalci bistriške enote poljčanskega doma za upokojence, ogledala pa si je tudi gradnjo zahodne bistriške obvoznice in se seznanila z delovanjem največjega podjetja v SV Sloveniji, Impola.

