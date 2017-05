Vlada še danes na obisku savinjske regije

Vladna ekipa nadaljuje dvodnevni regijski obisk savinjske regije. V Rogaški Slatini so predstavniki vlade obisk zjutraj začeli z delovnim posvetom, premier bo dopoldne obiskal zreški Unior in učno-izdelovalni laboratorij domačega Šolskega centra ter kosil z mladimi.

Ministri si bodo med drugim ogledali naložbe v Šmarju pri Jelšah, obiskali celjska sodišča, vojašnico in bolnišnico, več policijskih postaj, med podjetji tudi Cetis in Kozmetiko Afrodita, na kulturnem področju Žičko kartuzijo in Muzej na prostem v Rogatcu.

Ministrica za zdravje se bo v Šentjurju srečala z direktorji zdravstvenih domov, infrastrukturni minister bo odprl krožišče v Žalcu in cesto v občini Rogatec, podpisal bo sporazum za izgradnjo obvoznice Dramlje – Šentjur. Okoljska ministrica se bo srečala z vodstvom Občin Šentjur in Zreče, tudi Uniorja in predstavniki civilne iniciative na temo problematike hrupa. Pripravljajo še posvet z gospodarstveniki v Celju, v Konjicah srečanje z župani Savinjske regije in načelniki upravnih enot, dvodnevni vladni obisk pa bodo končali z zaključnim srečanjem na temo regionalnega razvojnega dialoga na celjskem sejmišču.

Pozneje bodo premier Miro Cerar in njegovi ministri nadaljevali z obiski lokalnih in regijskih ustanov, s predstavniki regije bodo govorili o razvoju gospodarstva in infrastrukture ter razvojnih projektih.

Pester torek

Včeraj je premier med drugim obiskal Judo klub »Z Dežele« Sankaku, pa Pivovarno Laško in Tajfun Planina, gospodarski minister tudi Štore Steel in Trixy Aviation na konjiškem letališču, kmetijski minister Mlekarno Celeia in žalsko fontano piva, ministrica za zdravje Bolnišnico Topolščica in psihiatrično bolnišnico Vojnik. Pripravili so srečanje z župani območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline in strokovni posvet o potencialih krožnega gospodarstva v Savinjski regiji. Dan pa so predstavniki vlade v Šentjurju končali sproščeno – v dvorani Hruševec, na prijateljski košarkarski tekmi s predstavniki občin in podjetniki.