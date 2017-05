Vitapur odprl novo poslovalnico v Celju

Uspešno slovensko podjetje Vitapur je odprlo novo poslovalnico v Citycentru Celje. S stare lokacije v Planetu Tušu Celje so se preselili na novo, večjo lokacijo, kjer ponujajo razširjeno ponudbo kakovostnih izdelkov za zdrav spanec, učinkovito kuho in še mnogo več.

Nova poslovalnica Vitapur, v prvem nadstropju Citycentra Celje, se ponaša z več kot sto kvadratnih metrov prostora. Z večjim prostorom so razširili tudi ponudbo.

Vitapur je družbeno odgovorno podjetje, zato ob otvoritvah že tradicionalno obdarujejo otroke v vrtcih. Tokrat so z otroškimi odejicami, kockami in knjigami lastnih blagovnih znamk osrečili otroke iz vrtca Tončke Čečeve iz Celja. V zahvalo so otroci s pesmijo popestrili otvoritev.

