Vitanjski Ksevt odprt le za napovedane skupine

Odločitve glede prihodnosti vitanjskega Javnega zavoda Ksevt še vedno ni. Vlada dokumentov glede preoblikovanja Ksevta v državno-občinski zavod namreč še ni potrdila. Medtem pa so pred dnevi iz stavbe že odpeljali razstavo Objektivi, ki so jo v Vitanje lani pripeljali iz Rusije. Ksevt je do nadaljnjega odprt za napovedane skupine, sporočajo preko spletne strani zavoda. Tam sicer ostaja razstava o Hermanu Potočniku.

Več o tem pa jutri v lokalnem časopisu NOVICE.