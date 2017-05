Vitanjski gasilci s slavnostno sejo obeležili 140 let delovanja

V vitanjski kulturni dvorani je bilo sinoči slovesno. Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Vitanje je namreč obeležilo častitljivi jubilej 140 let delovanja. Organizirali so slavnostno sejo, vabilu nanjo so se med drugim odzvali direktor Uprave za zaščito in reševanje Darko But, namestnik predsednika Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, predstavnik Uprave za zaščito in reševanje izpostave Celje Janez Melanšek, regijski poveljnik Bojan Hrepevnik, predsednik Gasilske zveze Zreče-Vitanje Jože Košir, poveljnik Gasilske zveze Zreče-Vitanje Marjan Jelenko in častni predsednik gasilske zveze Zreče–Vitanje Simon Kotnik. V dvorani so bili prisotni tudi predstavniki ostalih Gasilskih zvez: Slovenske Konjice, Vojnik, Dobrna, Šentjur, Šmarje pri jelšah, Laško, Celje, poveljnik civilne zaščite občine Vitanje Andraž Pogorevc, pobrateno prostovoljno gasilsko društvo Slaptinci in predstavniki prostovoljnih gasilskih društev. Na slavnostni seji sta bila prisotna tudi Mirko Polutnik, župan Občine Vitanje in mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče.

Po uvodni gasilski himni, ki jo je zapel Moški pevski zbor PGD Zreče pod vodstvom zborovodkinje Olge Kangler, je zbranim spregovoril predsednik PGD Vitanje Vojko Dobrosavljevič. Sledila je podelitev odlikovanj zaslužnim gasilcem PGD Vitanja, ki sta jih podelila predsednik PGD Vitanje Vojko Dobrosavljevič in poveljnik Damijan Jakop. Za dobro vzajemno sodelovanje, so se predstavniki PGD Vitanje ob tej priložnosti zahvalili tudi gasilskim zvezam in sosednjim društvom s spominskim darilom in biltenom. Slovesnost je bila namenjena tudi temu, da se je PGD Vitanje zahvali vsem, ki so prispevali donacije za novo, težko pričakovano in prepotrebno gasilno vozilo. Vozilo je društvo prevzelo novembra, lanskega leta in že služi svojemu namenu, uradni, slavnostni prevzem in krst vozila pa bosta v soboto, 1. julija, v sklopu gasilskega praznika.

Na slavnostni seji, ki jo je povezovala domačinka Nadja Korošec so poskrbeli tudi za zanimiv program. Na harmoniko je zaigral Aljaž Zlodej, nekaj učencev Osnovne šole Vitanje pa je z recitalom in dramsko igro, pod vodstvom Jožice Kotnik, poskrbelo za kulturno popestritev seje. Sledile so pozdravne besede gostov. Med drugim je župan Občine Vitanje podelil občinsko priznanje PGD Vitanje ob 140-letnici. Gasilsko odlikovanje pa sta prejela predsednik PGD Vitanje Vojko Dobrosavljevič in poveljnik Damijan Jakop. Po seji je v predprostoru kulturne dvorane sledilo prijetno druženje ob kulinaričnih dobrotah članic Društva kmetic.

