Vitanje: V cerkev prinesli krače in klobase

V torek goduje sv. Anton Puščavnik, v Vitanju pa so že danes dopoldne pripravili mašo posvečeno njemu. Mašo je daroval župnijski upravitelj, dekan Alojz Vicman, pri njej pa je ubrano zapel Mešani cerkveni pevski zbor. Ob godovanju tega zavetnika je tradicija, da domačini v cerkev prinesejo domače mesne izdelke. Tudi danes je bilo tako in ob koncu maše so zbrane darove zbrali v posebej zato namenjenem košu ter jih blagoslovili. Po koncu maše pa je pred cerkvijo potekala prodaja teh mesnih izdelkov. Izkupiček bodo namenili obnovi oltarja podružne cerkve sv. Antona.

Kdo je sv. Anton Puščavnik?

Sv. Anton Puščavnik je zavetnik vitezov, domačih živali, svinj, mesarjev, slaščičarjev, grobarjev in pletarjev. Je tudi zavetnik proti kužnim boleznim, kugi in nezgodam govedi.