Vitanje: Po petih cerkvah obnavljajo še župnišče

V Vitanju se po obnovi vseh petih cerkva dela še niso končala. Že od februarja namreč poteka obnova župnišča, ki stoji v neposredni bližini župnijske cerkve Sv. Petra in Pavla. Z deli so začeli takoj po svečnici, končana naj bi bila do 29. junija letos, ko bo tudi župnijski praznik, praznik apostolov Petra in Pavla. Najprej so v župnišču menjali vsa okna, sledil je odkop župnišča in hidroizolacija. V minulih mesecih so poskrbeli tudi za novo ostrešje, ki je v preteklih dneh dobilo še povsem novo kritino. Dela še niso končana. Celotno stavbo bodo očistili starega ometa in jo odeli v novo fasado. Po predračunu naj bi vsa dela znašala 75.000 evrov. Trenutno dela izvaja SGP Saramati, gradbeništvo in storitve, d.o.o. iz Slovenskih Konjic.

