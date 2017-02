Vitanje: Na kulturni prireditvi podelili pet priznanj

V Vitanju so nocoj na osrednji kulturni prireditvi podelili kar pet priznanj za dosežene uspehe na področju kulturne dejavnosti. V vitanjski kulturni dvorani se je ob slovenskem kulturnem prazniku zbralo mnogo domačinov in vabljenih gostov. Za večletno uspešno delo na področju literarne umetnosti so podelili priznanje z denarno nagrado pesniku in pisatelju Juretu Jakobu. Slednji je bil tudi slavnostni govornik in je v svojem govoru med drugim dejal: “V dneh okoli osmega februarja se Slovenci vsako leto znova spomnimo, da nas brez kulture ni. Da imamo radi svoj jezik. Da radi pojemo svoje pesmi. Negujemo lastno dediščino in jo odprti za vse dobro, kar prihaja od drugod, znamo ohranjati in razvijati.”

Županova nagrado pa so prejeli narodno-zabavni Ansambel bratov Slatninek, glasbena skupina Poweršok, mag. Mojca Koban Dobnik, zborovodkinja šolskega zbora in Natalija Švab, kulturna ustvarjalka. Prireditev, ki sta jo suvereno povezovala domačina Nadja Korošec in Rok Jančič, je v celoti delo Odbora za družbene zadeve vitanjske občine, program pa so odlično popestrili številni nastopajoči vseh generacij. Skozi proslavo je dogajanje spremljala Prešernova balada Povodni mož. V goste pa so med drugim povabili tudi umetnico-slikarko, ki je s svojim delom v živo popestrila dogajanje. Skupaj so tako počastili praznik besede in se poklonili velikemu poetu.

Po prireditvi je v avli vitanjske kulturne dvorane sledila pogostitev, ki so jo pripravile pridne roke članic Društva kmetic Lipa Vitanje. Obiskovalci pa so si lahko med prijetnim klepetom ogledali še sveže naslikano sliko, ki je nastala med prireditvijo.

Oglejte si pestro fotogalerijo, podrobneje o dogajanju in obrazložitvah nagrad pa v prihodnji številki lokalnega časopisa NOVICE.