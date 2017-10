Vitanje: Finančni načrt JZ KSEVT potrebuje dopolnitve

Na minuli seji vitanjskega občinskega sveta so svetniki obravnavali Program dela in finančni načrt javnega zavoda KSEVT. Že pred sejo je Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja vitanjskega občinskega sveta pregledal finančni načrt in načrt dela. Na seji pa je predsednik odbora in podžupan Občine Vitanje, Andrej Poklič poročal, da so se člani z vsebinskim delom večinoma strinjali. Težava je nastala pri pregledu finančnega načrta in svetniki so sklenili, da Program dela in finančni načrt, kot je bil poslan, ne morejo sprejeti. Hkrati pa so v.d. direktorici javnega zavoda KSEVT, mag. Neni Dokuzov, ki se seje ni udeležila, a je opravičila svoj izostanek, priložili pojasnilo, kje si želijo dopolnitve, saj je Občina Vitanje partner zavoda.

Več o dogajanju na seji in dopolnitvah finančnega načrta pa v prihodnji številki lokalnega časopisa Novice.