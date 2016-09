Vitanje: Asfaltna cesta Krivec-Zavaršan povezala dve vaški skupnosti

Včeraj je bil za vaščane Ljubnice, Bukove Gore in Vitanjskega Skomarja prazničen dan. Uradno so odprli skoraj kilometer in pol asfaltirane ceste na relaciji Krivec-Zavaršan, ki povezuje dve vaški skupnosti Ljubnica-Bukova Gora in Vitanjsko Skomarje.

Vaščani, ki so vezani na to cesto so organizirali slovesno odprtje ceste in blagoslov. Slednjega je opravil vojaški vikar in duhovni pomočnik v Vitanju, Matej Jakopič. Zbrane je nagovorili župan Občine Vitanje, Mirko Polutnik. O novi pridobitvi pa sta spregovorila predsednica Vaške skupnosti Ljubnica-Bukova Gora, Monika Kovše in predsednik Vaške skupnosti Vitanjsko Skomarje, Simon Sojč. Na odprtje ceste so se z novim gasilskim vozilom pripeljali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Vitanje. V kulturnem programu so nastopili Ljudski pevci iz Vitanja in Trio Hrovat. Po uradnem delu je sledila pogostitev, ki so jo pripravili domačini. Divjačinski golaž pa je za vse obiskovalce skuhal Stanko Jevšenak, ki je že pred leti dejal: “Če bo mimo moje hiše potekal asfalt, bom skuhal golaž za vse,” in obljubo je držal.

Oglejte si pestro fotogalerijo, podrobneje o dogajanju pa si preberite v prihodnji številki lokalnega časopisa NOVICE.