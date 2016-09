Vedno več ljudi se odzove Svitovemu vabilu

Na Celjskem se vedno več ljudi odzove povabilu v program Svit. To je preventivni zdravstveni program, namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki.

Slabi dve tretjini prebivalcev celjske regije se odzoveta vabilu. To je sicer še vedno nekaj manj od državnega povprečja, a obenem šest odstotkov več kot lani. Največ ljudi se vabilu odzove v Radečah, najmanj pa v Rogaški Slatini in Vitanju. V Vitanju se v program vključi celo manj kot polovica vseh moških. Tako slabe odzivnosti na Celjskem ne beležijo v nobeni drugi občini.

Ob tem zdravniki poudarjajo, da sodelovanje v brezplačnem programu Svit rešuje življenja. Rak na debelem črevesu in danki je v Sloveniji namreč drugi najpogostejši rak.