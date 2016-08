Vedno več bo starejših – kako bomo poskrbeli zanje?

Domovi za starejše so to poletje popolnoma zasedeni. Prostih mest ni prav v nobenem od domov za starejše v regiji, seznami čakajočih in čakalne dobe so dolge. Potrebe po oskrbi starostnikov pa bodo vse večje. Naglemu staranju prebivalstva se ne bo moč izogniti. Projekcije kažejo, da bo do leta 2060 delež starejših od 65 let presegel tretjino vsega prebivalstva. To pomeni velike posledice za zdravstvo in socialno varstvo starejših. Kako smo nanje pripravljeni, kaj bomo naredili?

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti si prizadevajo, da bi starostniki v prihodnje čim dlje bivali doma oziroma v neki obliki skupnosti. Gre za pomoč na domu, dnevno varstvo, bivalne skupine, bivanje pri drugi (rejniški) družini, zagotavljanje družinskega pomočnika, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, …

