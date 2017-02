Začel se je težko pričakovani spomladanski del prvenstva v 1. slovenski nogometni ligi. Že prvi večer je bil na sporedu večni derbi med Mariborom in Olimpijo. Pred tekmo v Ljudskem vrtu sta imeli obe ekipi 46 točk in sta bili po točkah izenačeni na vrhu lestvice. Po 22. krogu pa imajo Mariborčani tri točke naskoka, saj so Ljubljančane tokrat ugnali z 1:0. V ljudskem vrtu je bilo tokrat kar 12.000 gledalcev, edini zadetek pa je v 51. minuti dosegel Luka Zahovič.