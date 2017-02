Večni derbi je z vidika varnosti dogodek visokega tveganja

Začenja se težko pričakovani spomladanski del prvenstva v 1. slovenski nogometni ligi. Že prvi večer bo na sporedu večni derbi med Mariborom in Olimpijo. Pred tekmo v Ljudskem vrtu imata obe ekipi 46 točk in sta na vrhu lestvice, 7 točk pred najbližjimi zasledovalci.

Tekma med Mariborčani in Ljubljančani sicer z vidika varnosti predstavlja tudi dogodek visokega tveganja. Kot je v navadi, bodo že pred tekmo v uporabi posebni varnostni ukrepi. Policisti pa bodo poskrbeli za varen prihod in odhod udeležencev na prireditveni prostor oz. z njega. “V izvajanje nalog neposredno na terenu pred, med in po nogometni tekmi so vključeni pripadniki Posebne policijske enote, policisti naše policijske uprave ter kriminalisti. Uporabljali bomo video-nadzorno tehniko za dokumentiranje dogodkov in po potrebi tudi helikoptersko enoto,” je povedal vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor, Robert Munda.

Dosledno bodo na tekmi izvajali personalizacijo vstopnic, zato gledalce pozivajo, da pravočasno izpolnijo podatke in pridejo na prireditveni prostor. “Vse udeležence prireditve pozivamo, da dosledno spoštujejo navodila rediteljev in varnostnikov ter vsa izrečena opozorila in ukaze policije, saj bomo v primeru nespoštovanja ukazov prisiljeni ukrepati,” še sporočajo policisti.

Celjani bodo tekmo 22. kroga odigrali jutri, ko bodo gostovali v Kopru.