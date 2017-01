Tudi letošnji december so pri Občinski zvezi prijateljev mladine in pri Društvu prijateljev mladine Šentjur otrokom polepšali praznike. S pomočjo dedka Mraza so tradicionalno obdarili 1.150 otrok s Šentjurskega, pomagali pri obdarovanju v društvu Sožitje in skupaj z Zvezo prijateljev mladine Moste v sklopu projekta Botrstvo obdarili še 280 otrok iz socialno ogroženih družin.

