V zreškem nogometnem klubu pišejo uspešno zgodbo + FOTO

Nogometaši Zreč so pod taktirko trenerja Damjana Flisa na enajstih tekmah v letošnji sezoni Medobčinske članske lige Golgeter enajstkrat zmagali. S tem so že povsem blizu napredovanju v 3. slovensko ligo. Tretjeligaški status za naslednjo sezono si lahko Zrečani priigrajo že to soboto, ko bodo v Kozjem vnaprej odigrali tekmo 17. kroga. Z zmago bi namreč prednost pred drugouvrščenimi Šentjurčani, ki jih čakata še dve tekmi, povečali na neulovljivih sedem točk.

Novo uspešno zgodbo v klubski zgodovini sicer v Zrečah pišejo na vse bolj lepo urejenem stadionu. Predsednik NK Zreče Robert Kejžar je dejal, da so bile prioritetne naloge nove oz. okrepljene uprave, ki je vodenje kluba prevzela ob koncu leta 2014, nadaljevanje finančne stabilizacije kluba, poplačilo obveznosti ter pridobivanje novih virov financiranja, ki bi klubu omogočili tudi razvoj, boljše pogoje za strokovno delo z mladimi ter obnovo dotrajanih objektov.

Rezultati odličnega sodelovanja in skupne vizije z Občino Zreče so že vidni. Pripravili so načrte obnove tekaške steze in objektov za obdobje petih let. Leta 2015 so skladno s tem pridobili del potrebnega denarja od Fundacije za šport, preostali del so sofinancirali Občina in nekateri sponzorji. “V prvi fazi smo izvedli vsa potrebna gradbena dela za podlago atletske steze. V celoti smo uredili zunanji izgled klubskih prostorov NK Zreče, toplotno izolacijo in novo stavbno pohištvo. Lani smo nadaljevali z drugo fazo, v sklopu katere smo uredili zunanje robnike atletske steze, elektro inštalacijo ter ob igrišču postavili nove kabine za moštva,” je povedal Kejžar. Načrtov jim tudi za naprej ne manjka, saj želijo atletsko stezo prekriti s tartanom, modernizirati tribuno (s sedeži in streho), asfaltirati prostor pred klubskim objektom, na novo ograditi kompleks stadiona s pomožnim igriščem. Dolgoročno načrtujejo tudi ureditev novega pomožnega stadiona.

1 od 5