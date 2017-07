Drevi je v sklopu ParkPlac Festa pri stari železniški postaji v Zrečah potekalo predavanje o konoplji. Vodil ga je Jaka Bitenc, Ljubljančan, ki je s pomočjo obširnega znanja o konoplji pomagal že mnogim. Govoril je o raznovrstnih načinih in oblikah uporabe konoplje v zdravilne namene. Predstavil je svoje izkušnje, slednje so delili tudi poslušalci, ki so Jako spraševali za mnenja, nasvete.

