V Žički kartuziji potekala romantična TV-poroka

Med skrivnostnimi zidovi Žičke kartuzije v dolini svetega Janeza Krstnika, ki velja za kulturni spomenik državnega pomena, sta se na TV-poroki drugi majski petek, poročila Karin Lazar in Urban Žertek. Postala sta že šesti par, ki se je poročil v tej akciji TV-poroke, ki je potekala v oddaji Dobro jutro.

Karin in Urban sta se na poroko, ki je letos potekala na prostem, med ostanki samostana, pripravljala dober mesec dni. Na prav posebni lokaciji ju je poročila poročila nekdanja televizijka, sedaj komunikacijska trenerka, svetovalka in mediatorka Saša Einsiedler, ki je bila posebej za to priložnost pooblaščena za enkratno sklenitev zakonske zveze. Nevesta Karin se je s svojim očetom na poroko pripeljala s Kartuzijansko konjenico Špitalič.

Mladoporočenca so na poročnem obredu z glasbenimi nastopi presenetile Helena Blagne, Raiven in Nuša Derenda. Vse skupaj je potekalo pod sloganom “Nekoga moraš imeti rad”, ki izvira iz istoimenske pesmi, ki jo je napisal pesnik, prevajalec, urednik in akademik Ivan Minatti. Ravno njegov kip se nahaja pred medijsko hišo Novice in Radio Rogla v Slovenskih Konjicah, le nekaj minut iz Žičke kartuzije.

Obredu je sledilo razigrano poročno slavje, ki je trajalo do zgodnjih jutranjih ur in je bilo polno presenečenj. Takoj po obredu so mladoporočenca presenetili Čuki, rajanje pa se je nadaljevalo pod šotorom v najstarejši gostilni v Sloveniji, gostilni Gastuž. Na poročni zabavi so zapeli še Dejan Vunjak in Klapa Skala z Darjo Gajšek, do zgodnjih jutranjih ur pa je svate zabavala skupina Črna mačka.

Tako se je zaključila že šesta sezona akcije TV-poroka, ki so jo gledalci oddaje Dobro jutro z navdušenjem spremljali od začetka letošnjega leta. Kot so povedali organizatorji je namen te akcije s strokovnjaki, gledalci in pari, ki se odločajo za skupno pot, razpravljati in svetovati o partnerskih in družinskih odnosih.

Posnetek romantičnega obreda TV-poroke si bodo gledalci oddaje Dobro jutro lahko ogledali v ponedeljek, 22. maja 2017, vsi zamudniki pa v torek, 23. maja, okrog 16. ure na TV SLO 2.

Vir info: rtvslo.si

Foto: Janez Kotar