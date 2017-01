V Tepanju družinsko podjetje s tradicijo – Modelarstvo Hohler

V Tepanju se nahaja družinsko podjetje s tradicijo – Modelarstvo Hohler. Da bo podjetje, ki se je razvilo iz majhne garažne delavnice, imelo pomembno vlogo v industriji CNC tehnologij za rezkanje in oblikovanje mehkih materialov in lesa, tako v Sloveniji, kot tujini, si ni mislil nihče. A tako se začne zgodba uspešnih podjetij in ta traja že dobrih 35 let.

»Dejavnost je začel moj oče leta 1980,« se spominja direktor podjetja Konrad Hohler in nadaljuje: »Konjiško gospodarstvo, lokalni obrtniki in Kostroj so izrazili potrebo po modelih za ulitke. In moj oče je preko obrtne zbornice tako začel s svojim delom.« Kje drugje kot v garaži, kjer je začelo že veliko uspešnih podjetij.

Kot nam pove Konrad je njegov oče kmalu zaposlil prvega delavca in se spominja: »Takrat sem jaz še obiskoval lesarsko šolo v Mariboru.« Ob končanem šolanju je Konrad pridobil naziv ‘modelni mizar’. Po njegovih besedah, naj za njim ne bi bilo nikogar več, ki bi imel ta naziv. Pa smo povprašali, kako je to mogoče in Konrad je pojasnil: »Šole za ravno ta poklic v Sloveniji ni. Gre za delo, ki se ga priučiš in je skupek različnih poklicev.«

Pred trinajstimi leti so pri Modelarstvu Hohler kupili prvi CNC stroj. Širiti pa so začeli tudi delavnico. Konrad se je zaposlil doma in pred enajstimi leti prevzel očetovo poslovanje. Iz samostojnega podjetnika se je Konrad prestrukturiral v družbo z omejeno odgovornostjo in povečal obseg dela. Svojo dejavnost pa imajo namen širiti. Že zaradi potreb večjih modelov in obsega naročil.

Ker je to družinsko podjetje, je kar nekaj zaposlenih ravno družinskih članov. Zaposlena sta namreč oba sinova Tomi in Dominik. Konrad ponosno pove, da je Tomi specializiran za CNC stroje in jih tudi uspešno upravlja. Dominik pa je uspešno končal šolanje in pridobil naziv strojnega tehnika, zdaj pa se bo učil še CNC programiranja. Konradova žena Marija pa večinoma opravlja zaključna dela na modelih. So družbeno odgovorno podjetje in skrbijo za povezovanje delavcev z različnimi teambuildingi. Kot je še povedala Marija: »Ko je potrebno delat, ‘fejst delamo’, znamo pa tudi malo izpreči in uživati.«

