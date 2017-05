V Šmarju Festival amaterskega in neodvisnega filma

V šmarskem kulturnem domu je konec tedna potekal drugi Festival amaterskega in neodvisnega filma. Na festivalu so predstavili filme avtorjev, ki se ukvarjajo s produkcijo neodvisnega filma. Festival se je začel v petek zvečer s predvajanjem novega slovenskega dokumentarnega filma 7 DO USPEHA, ki sta ga pripravila Sandi Murovec in Tina Maze. Po ogledu filma so si lahko obiskovalci z Astronomskim društvom Kosci Šentjur ogledali zvezde na nebu.

Sobotno dogajanje se je začelo že dopoldan z ustvarjalno delavnico o nastajanju igranega filma. Večer je minil v znamenju tekmovalnih filmov. Po oceni strokovne žirije je zmagala Lina Eržen: Mine dan, začne se jutro, drugo mesto je zasedel David Belina s Preobrazbo, tretje pa Žan Žvižej s filmom (A) Socialnost. Gost večera je bil Nani Poljanec v vlogi Don Carleona.

Zmagovalec po izbiri občinstva bo znan in razglašen na Paradi učenja, ki bo v sredo, 17. maja, v Šmarju pri Jelšah.