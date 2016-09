V Slovenskih Konjicah veliko odprtje prenovljene trgovine Petka

Na Liptovski v Slovenskih Konjicah so danes pripravili veliko odprtje trgovine Petka. Trgovina je del družinskega podjetja, ki je na konjiškem prisotno že sedem let. S prenovo in razširitvijo programa želijo še več zadovoljnih kupcev. Direktor trgovine Petka, Damjan Petkovski je povedal, da jim večji prostor daje možnosti razširitve programa in tako bodo odslej prodajali tudi izdelke priznanih blagovnih znamk, kot so Marx, Tom Tailor, Tally Weijl in Icepeak.

Ob odprtju prenovljene trgovine so za obiskovalce pripravili številne ugodnosti. Ob vsakem nakupu so kupci prejeli bon za kavo v bližnjem lokalu, malo pred 13. uro pa so izžrebali še srečnega nagrajenca, ki je prejel kupon za nakup v trgovini Petka, v vrednosti 100 evrov.