V Slovenskih Konjicah bodo gradili novi bazen. Takšen sklep so sprejeli na sinočnji seji občinskega sveta, kjer so imeli na mizah tudi poročilo oz. strokovno mnenje, ki so ga izdelali na ljubljanskem Gradbenem inštitutu ZRMK (Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij). “Rekonstrukcija bi bila finančno skoraj tako zahtevna kot novogradnja. Opozarjajo pa nas tudi, da pri rekonstrukciji nikoli ne vemo, kaj se skriva ‘spodaj’, ko začnemo razdirati,” je dodal konjiški župan Miran Gorinšek.

Nekaterim svetnikom se sprejemanje sklepa, da občinski upravi nalagajo, da izvede postopke za novogradnjo bazena, sicer ni zdelo smiselno, saj je konjiško Javno komunalno podjetje že dobilo pooblastilo, da pripravi vse gradbene podlage za prenovo bazena. Opozarjali so tudi, da imajo premalo informacij, da bi lahko odločali o predlaganih sklepih.

Župan ob koncu razprave kopalne sezone za naslednje leto še ni odpisal, več o prihodnosti konjiškega bazena pa bo seveda jasno, ko bodo imeli pripravljeno projektno dokumentacijo in konkretne variante za končno rešitev.

