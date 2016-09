Sl. Bistrica: Soudfly premierno predstavil svoj videospot

Glasbena skupina Soundfly, katere člani prihajajo večinoma iz Slovenske Bistrice je minuli petek predstavila videospot svoje skladbe Sledi mi.

1 od 5

V minulih tednih je pesem postala poletna uspešnica na številnih radijskih valovih. Kakšna je njena vizualna podoba?

»Videospot je nastal avgusta ob bazenu v Slovenski Bistrici, na snemanju pa so sodelovali naši sorodniki in prijatelji. Zelo poleten je, zanimiv, zabaven, z veliko kratkimi hlačami. Snemal je Rok Frešer, sicer pa smo pesem posneli v studiu GT22 v Mariboru v sodelovanju z Boštjanom Horvatom,« na kratko pove vokalistka Tara Sinkovič.

Premiera videospota (ki ga je zdaj že mogoče videti na YouTube) je potekala v bistriški Dolce Viti, obogatila pa jo je tudi modna revija Frizerskega salona Fru fru v sodelovanju z butikom OK in nakitom Taraja. (Foto: Boris Javornik)