V Slovenski Bistrici podelili priznanja kulturnim ustvarjalcem

V Bistriškem gradu so na sinočnji slavnostni akademiji ob slovenskem kulturnem prazniku podelili priznanja Štefana Romiha za delo na področju ljubiteljske kulture v občinah Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica.

Prejeli so jih: Mag. Matjaž Lorenci, kapelnik poljčanske godbe na pihala za tridesetletno delo z godbeniki, recitacijska skupina PD Anice Černejeve Makole oz. mentorica Helena Kolar, Vaberški fantje KUD Šmartno na Pohorju oz. mentorica Brigita Hren, Andreja Tomažič za dolgoletno mentorstvo osnovnošolskemu gledališkemu krožku na tinjski osnovni šoli ter Ženski pevski zbor DPD Svoboda Slovenska Bistrica. Priznanje je v imenu zbora sprejela Zinka Lamut.

Podelili so tudi Zlato Romihovo plaketo z listino; z njo so se za življenjsko delo na področju kulture zahvalili Darji Belič iz Poljčan. Beličeva je dolgoletna profesionalna in ljubiteljska kulturna delavka. Ljubiteljsko deluje na pevskem področju kot priznana in uspešna dirigentka pevskih zborov. V tej dejavnosti se izraža že 40 let in je dosegla veliko uspehov.

Priznanja Štefana Romiha podeljuje Zveza kulturnih društev (ZKD) občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica. V teh občinah je ljubiteljska kultura močno razvita; tod deluje kar 28 kulturnih društev, z več kot 120 sekcijami. Številne dosegajo izjemne uspehe na regijski in državni ravni.

Slavnostni nagovor za sinočnjo slovesnost je pripravila Tanja Vintar, podpredsednica ZKD, a ga je (zaradi bolezni) zbranim prebral predsednik Blaž Gregorič. S prikazom izseka Partljičeve Komedije Za nacionalni interes so sodelovali člani dramske sekcije KUD Gaj Zgornja Polskava. Svoji zborovodkinji Darji Belič so se z nastopom zahvalili Rožmarini, moški pevski zbor. Prav tako s petjem so prireditev sklenili pevci vokalne skupine Kvariton.