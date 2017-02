V Slovenski Bistrici so odprli montažno drsališče. Postavili so ga na parkirišču pred sedežem Zavoda za Šport. Drsališče je veliko približno 200 kvadratnih metrov, na njem pa ni ledu, ampak plastična podlaga. Drsališče je ograjeno, varovano, poskrbeli so tudi za izposojo drsalk ter gostinsko ponudb. Odprto bo ves februar in – kar je odlična novica za mlade – uporaba in tudi izposoja drsalk je brezplačna.

