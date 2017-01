Natanko po desetih letih poslovanja v Slovenski Bistrici se je Delavska hranilnica preselila v nove, bistveno večje prostore, ki so jih kupili v pritličju nekdanje Mercatorjeve blagovnice. V njej so vrata komitentom že odprli minuli ponedeljek, uradno odprtje pa bo v petek ob 11. uri, ko pričakujejo tudi predsednika uprave in druge goste. Bistriško enoto Delavske hranilnice že vseh deset let vodi Bojan Polh. V njej je šest redno zaposlenih.

