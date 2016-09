V Škednju lovili pokalne točke + FOTO

Približno sto motokrosistov je v nedeljo prišlo v Škedenj pri Slovenskih Konjicah, kjer so pripravili letošnjo tretjo dirko slovenskega pokalnega tekmovanja. Velika večina zbranih je bila dobre volje in navdušena nad uspehoma Makolčana Tima Gajserja, ki je prav v noči s sobote na nedeljo po slovenskem času v ZDA postal svetovni prvak v elitnem razredu MXGP. Konjiškemu društvu je na domači progi zmago privozil Žan Žaler, ki je bil v razredu ‘MX R3’ najhitrejši v obeh vožnjah. Še štirje vozniki AMD Slovenske Konjice so se uvrstili na zmagovalni oder.

