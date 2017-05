V Šentjurju že več let primanjkuje zobozdravnikov

V Zdravstvenem domu Šentjur že več let primanjkuje zobozdravnikov. Da bi potrebovali še vsaj eno dodatno ekipo, v današnjem Celjanu opozarja direktorica zdravstvenega doma Melita Tasić Ilić, dr. med. spec. spl. med..

“Že leta prosimo, dokazujemo in pošiljamo dopise na ministrstvo in zavarovalnico, tako mi kot Občina, da bi nam odobrili dodatnega zobozdravnika. Na to smo pred dnevi med obiskom pri nas opozorili tudi ministrico Milojko Kolar Celarc,” je za Celjana in Radio Rogla povedala direktorica, ki pričakuje, da bodo z naslednjo pogodbo z zdravstveno zavarovalnico pridobili dodatno zobozdravniško ekipo.

Več pa v Celjanu!