V Šentjurju Ljubiteljska kultura, ujeta v objektiv

Ljubiteljska kultura, ujeta v objektiv – s tem naslovom se je v torek v knjižnici v Šentjurju odprla zanimiva fotografska razstava, katere namen je bil na ogled postaviti številne podobe dogodkov, ki jih območne izpostave celjske regije Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) vsako leto organizirajo.

Teh je res veliko – devet izpostav (Celje, Mozirje, Laško, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec) letno priredi dobrih 100 srečanj, revij in ostalih prireditev ter dobrih 20 izobraževanj z vseh področij ljubiteljske kulture. Organizacija teh dogodkov pa ne bi imela nobenega smisla brez tistih, ki kulturo soustvarjajo – kulturna društva, osnovne šole in druge organizacije pa tudi veliko posameznikov, ki delujejo na vseh področjih – vokalnem, instrumentalnem, literarnem, gledališkem, plesnem, likovnem, folklornem in filmskem. 18 fotografskih panojev tako prikazuje razvejano in bogato ljubiteljsko kulturo, katere kakovost se venomer dviguje.

Odprtje razstave je bil osrednji dogodek regijske otvoritve Tedna ljubiteljske kulture, vseslovenske akcije pod okriljem JSKD in Zveze kulturnih društev Slovenije, ki želi opozoriti širšo slovensko javnost na to, da 25 tisoč kulturnih dogodkov, ki jih letno ponudi ljubiteljska kultura, pomeni raznoliko kulturno dogajanje po vseh koncih države – in to vse leto, ne le en teden v maju.

Otvoritev je z ubranim petjem popestrila šentjurska vokalna skupina Glasovir, o ljubiteljski kulturi pa so spregovorili mag. Marko Repnik, direktor JSKD, Tatjana Oset, direktorica Knjižnice Šentjur, in Judita Methans Šarlah, predstavnica Občine Šentjur. Fotografska razstava bo v Šentjurju na ogled do začetka junija, nato pa se bo selila še v druge knjižnice, galerije ali kulturne domove ostalih območnih izpostav. (NM)

