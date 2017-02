V Šentjurju bo ob kulturnem prazniku govoril Pahor

‘S pesmijo in plesom skozi čas’ so poimenovali prireditev ob kulturnem prazniku, ki bo zvečer v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju. Slavnostni govornik bo predsednik Borut Pahor. Domači ustvarjalci pripravljajo kulturni program, podelili bodo tudi posebna priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Priznanja prejmejo Maruša Miheljak, Vokalna skupina Glasovir, Ljudski pevci Jesensko cvetje, mladi gledališčniki iz OŠ Planina in OŠ Franja Malgaja ter Mladinska folklorna skupina Lintvar.

Še pred prireditvijo bodo v počastitev praznika odprli likovno razstavo Alpe Adria Srce naive. Dela mednarodne likovne kolonije bodo na ogled v Galeriji Zgornji trg, pripravljajo tudi kulturni program.